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مشاهد من سيطرة الجيش السوري على تل الحارة بريف درعا الشمالي الغربي
الأربعاء, 18 تموز 2018 الساعة 13:42 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
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