إجراءات صارمة من "تويتر" ضد الحسابات المزيفة!

الأربعاء, 18 تموز 2018 الساعة 11:50 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

إجراءات صارمة من

جهينة نيوز:

علقت شركة تويتر ما لا يقل عن 58 مليون حساب لمستخدمين خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017، وفقا لبيانات حصلت عليها الأسوشيتد برس.

يسلط هذا الرقم الضوء على موقف الشركة الجديد العدائي ضد الحسابات الخبيثة أو المشبوهة في أعقاب جهود التضليل الروسية خلال حملة انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وقد جاء عدد الحسابات المعلقة من آلية (فايرهوز)، وهي عبارة عن تدفق للبيانات توفرها الشركة للأكاديميين والشركات وغيرهم ممن هم على استعداد لدفع ثمنها.

الأسبوع الماضي، أكد تويتر أنه علق 70 مليون حساب في مايو / أيار ويونيو / حزيران.

يثير العدد الهائل من عمليات التعليق تساؤلات حول ما إذا كان من الممكن أن تؤثر هذه الإجراءات الصارمة على نمو مستخدمي تويتر وما إذا كان على الشركة تحذير المستثمرين في وقت سابق.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا