رئيس الأوروغواي يدعو لاعب فرنسي لزيارة بلاده ليشكره

جهينة نيوز:

دعا رئيس أوروغواي، تاباري فاسكيز، المهاجم الدولي الفرنسي، أنطوان غريزمان، إلى زيارة بلاده من أجل أن يشكره على وضع العلم الأوروغواياني على كتفيه خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم عقب انتهاء مونديال روسيا 2018، الأحد الماضي، بفوز فرنسا على كرواتيا (4-2).

ووجه فاسيكز، الذي يشتهر بعشقه لكرة القدم، رسالة إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء: "هنأ فيها نظيره والشعب الفرنسي واللاعبين والمدربين للمنتخب الفائز بكأس العالم"، علما بأن فريق "الديوك" كان أقصى منتخب الأوروغواي من الدور ربع النهائي بفوزه عليه (2-صفر) وساهم أنطوان غريزمان في تسجيل الهدف الثاني لبلاده.

واغتنم الرئيس فاسكيز الفرصة من أجل دعوة غريزمان لزيارة الأوروغواي من أجل أن "يشكره".

ومما جاء في الرسالة "لا أستطيع أن أشكركم بما فيه الكفاية لما قمت به تجاه الأوروغواي، بعدما رفعت علم بلادنا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمام وسائل الإعلام الدولية في موسكو".

وكان غريزمان وضع العلم الأوروغواياني على كتفيه بطلب من أحد المصورين، واحتفظ به طوال مدة انعقاد المؤتمر الصحفي.

ويلعب المهاجم الفرنسي في فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يضم في صفوفه العديد من لاعبي الأوروغواي، ومن بينهم قائد المنتخب دييغو غودين عراب ابنة الفرنسي.