الاعتداء على على مدينة البعث بالقنيطرة بالقذائف الصاروخية من قبل المجموعات الإرهابية

جهينة نيوز:

وقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة البعث بالقنيطرة.

وأطلقت المجموعات الإرهابية صباح اليوم عددا من القذائف الصاروخية سقطت في مدينة البعث ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالمنشآت الخدمية وبعض المنازل دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وقامت وحدات من الجيش العربي السوري بالرد على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية على نقاط تحصن الإرهابيين ومحاور تحركهم وكبدتهم خسائر بالعتاد والأفراد.

وتنتشر في ريف القنيطرة تنظيمات ارهابية يتبع معظم أفرادها إلى تنظيم جبهة النصرة الذى يتلقى دعما لوجستيا واستخباراتيا من كيان الاحتلال الإسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الأهالي في المناطق المجاورة.