دخول الحافلات إلى «الفوعة وكفريا» لإخراج الأهالي المحاصرين من قبل الإرهابيين

جهينة نيوز:

دخلت عشرات الحافلات وسيارات الإسعاف إلى بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب لإخراج الأهالي المحاصرين من قبل الإرهابيين عبر ممر تلة العيس في حلب.

حيث اكتمل دخول الدفعة الأولى من الحافلات والبالغ عددها 60 حافلة، إلى الفوعة وكفريا المحاصرتين، وذلك ضمن اتفاق على إجلاء أهالي البلدتين.

وقد دخلت الحافلات عن طريق معبر الصواغية، وأن الدفعة الثانية اجتازت معبر العيس في ريف حلب الجنوبي باتجاه البلدتين.

وكانت الحكومة السورية توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع الجماعات المسلحة، يتيح مغادرة أهالي البلدتين المحاصرتين منذ العام 2015، إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري، إضافة إلى إخراج القسم المتبقي من مختطفي بلدة اشتبرق من سجون الجماعات الإرهابية في إدلب، مقابل إخراج الدولة السورية 1500 سجين باتجاه إدلب أيضا.