اتفاق بشأن «القفاز الذهبي» بين ريال مدريد وتشلسي

جهينة نيوز:

ذكرت تقارير صحفية أن ناديا ريال مدريد وتشلسي توصلا لاتفاق بشأن انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من "البلوز" إلى "الملكي".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن راديو "مونت كارلو" أن الناديين اتفقا على انتقال حارس المنتخب البلجيكي للميرنغي مقابل 35 مليون يورو.

ولم يعلن أي من الناديين رسميا، لكن الإذاعة الفرنسية أشارت إلى أن الحارس سينضم إلى تدريبات الريال بعد انتهاء عطلته.

وأبرزت أن تشلسي اضطر للتخلي عن الحارس لأنه كان يتبقى له موسم واحد في عقده ولم يوافق على التجديد للنادي اللندني.

وفاز كورتوا بالقفاز الذهبي في مونديال روسيا، الذي احتل فيه المنتخب البلجيكي المركز الثالث.