تركيا تبحث إطلاق سراح «القس الأميركي»

جهينة نيوز:

ذكر محامي قس أميركي يحاكم حاليا في تركيا في اتهامات بالإرهاب والتجسس أن السلطات قد تطلق سراح موكله، الأربعاء، عندما ينتهي شهود الادعاء من الإدلاء بشهاداتهم في القضية، التي عمقت خلافا بين الدولتين العضوين بحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأندرو برانسون، وهو قس من نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، متهم بمساعدة الجماعة التي تحملها أنقرة مسؤولية الانقلاب الفاشل عام 2016 ضد رجب طيب أردوغان، وكذلك دعم مسلحي حزب العمال الكردستاني.

وهو معتقل منذ عامين ويواجه في حال إدانته حكما بالسجن يصل إلى 35 عاما، ونفى برانسون الاتهامات ووصفها بأنها "مخزية ومقررة".

ودعا الرئيس، دونالد ترامب، إلى إطلاق سراحه وأقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون الشهر الماضي يشمل إجراء يمنع تركيا من شراء طائرات (إف-35 جوينت سترايك فايتر) المقاتلة بسبب سجنها برانسون وشراء أنقرة منظومة (إس-400) للدفاع الصاروخي.

وقال محامي الدفاع، إسماعيل جيم هالافورت، إن المحاكم التركية يمكن أن تبقي المتهمين قيد الاحتجاز أثناء جمع الأدلة من أجل منع أي تأثير على سير القضية.

ومن المتوقع أن تنتهي هذه العملية اليوم عندما يتم سماع آخر 3 من شهود الادعاء، وهو ما يعني إمكانية الإفراج عنه بكفالة.

وتقول الحكومة التركية إن القضاء هو الذي سيحسم قضية برانسون، لكن أردوغان أشار العام الماضي إلى أن مصيره يمكن أن يرتبط بمصير رجل الدين التركي المسلم المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي سعت أنقرة مرارا لتسلمه من الولايات المتحدة ليواجه اتهامات تتعلق بتدبير الانقلاب.