انقطاع التيار الكهربائي في البيت الأبيض خلال حديث ترامب!

جهينة نيوز:

شهد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، واقعة طريفة حيث انقطعت الأنوار بقاعة البيت الأبيض التي ألقى فيها كلمته وهو يتحدث عن استخبارات بلاده والتدخل الروسي في الانتخابات.

وحصلت الواقعة أمام الصحفيين والكاميرات التلفزيونية في اللحظة التي صرح فيها سيد البيت الأبيض بأنه يثق تماما بالاستخبارات الأمريكية ويشارك استنتاجاتها التي تزعم أن روسيا تدخلت في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 2016.

وقال ترامب: "أود أن أجدد مرة أخرى تأييدي الكامل للاستخبارات الأمريكية والثقة التامة بها... يا إلهي، أطفأوا الأضواء! هذا على ما يبدو الوكالات الاستخباراتية".

وتابع، متوجها إلى الحاضرين: "كله تمام، هل أنتم بخير؟ هذا كان غريبا، لكن كل شيء على ما يرام".

وتتهم الاستخبارات الأمريكية السلطات الروسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016 لصالح ترامب، الذي نفى مرارا وجود أي علاقة له بهذه القضية.

وبدأت النيابة الأمريكية منذ أكثر من عام تحقيقا في هذه المزاعم برئاسة المدعي الخاص، روبيرت مولير، ويشمل تحريات مع مجموعة من المواطنين الأمريكيين والأجانب.