الرئيس الروسي رد بحزم وصرامة على صحافي أميركي

جهينة نيوز:

فيما أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإدلاء بتصريحات للصحفيين الروس، أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحديث لقناة فوكس نيوز .

في الحوار الذي استمر نحو 40 دقيقة اجتهد الصحفي الأمريكي كريس ووليس في مقاطعة الرئيس فلاديمير بوتين، مرات ومرات!

الرئيس الروسي رد بحزم وصرامة على مقاطعة محاوره المتكررة له قائلا: "إذا كانت إجابتي لا تعجبك، قل لي وسألتزم الصمت.. أما أذا كنت تريد أن يصل رأيي إلى مسامع الأمريكيين فتحلى بالصبر ولو قليلا".

بالمقابل، فضّل الرئيس الأمريكي أن يبتعد عن مثل هذا المعترك، وعلى الأرجح أن فريقه خشي من أن يخرج في إجاباته للصحفيين الروس عن حدود النصائح التي يسدونها إليه.