وزارة الداخلية تكذّب شائعات بدل الإطعام!

جهينة نيوز

تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقالاً ادعت فيه بوجود اختلاس بمبالغ مالية بمليارات الليرات مخصصة لزيادة بدل الإطعام لعناصر قوى الأمن الداخلي من خلال تأخير استحقاق هذا التعويض لمدة شهر من تاريخ صدور القرار رغم تخصيص الاعتماد من وزارة المالية لتنفيذه مباشرةً.

وتؤكد وزارة الداخلية أنه لا صحة لما نشر في هذا المقال، حيث صدر قرار القائد العام للجيش والقوات المسلحة بزيادة جعالة الإطعام اليومية من 150 ل.س إلى 300 ل.س على أن ينفذ بتاريخ 1/2/2018م واستناداً لذلك أصدر السيد وزير الداخلية قراراً بتنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره، وعملاً بذلك تم صرف الجعالة المقررة لجميع الوحدات الشرطية اعتباراً من تاريخ 1/2/2018م.

وتم توزيعه على كافة عناصر الوحدات الشرطية المستحقة لها، وجميع الأمور المالية خاضعة للرقابة من الجهات المختصة في وزارتي الداخلية والمالية ولا يمكن التلاعب بها.

وتهيب وزارة الداخلية بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والشفافية والمصداقية وعدم نشر أو ترويج أخبار كاذبة القصد منها الإساءة إلى وزارة الداخلية، تحت طائلة المساءلة والملاحقة القانونية.

تشرين