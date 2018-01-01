أبراج يوم الأربعاء 2018/7/18 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 7/18: يعطي بدون مقابل، يحب السلطة، مبدع، يعمل بالليل والنهار لكن يثور لأتفه الأسباب، طيب القلب، صديق ممتاز يعرف كيف يسيطر على الآخرين، حضوره قوي، جريء بالقول والفعل، تغيير نهج، والأيام القادمة حل مشكلة مع الآخرين فيها فائدة وأجر مقبل لعقد عمل ومال وصفحة جديدة، يوجد مواقف محرجة تحلها عن طريق القانون، وللبعض ميراث وللبعض ارتباط إذا الوضع يسمح، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم مهم حتى تجد قواسم مع الشركاء وتبحث معهم على قضايا وعروض جديدة لتبرز وتكون قوي لو أحداً حاول توقيف مسيرتك لا تنفعل ولا تنحرف عن هدفك الأساسي، احتمال ظهور بعض المطبات والهزات، احتمال الجو العام يعاكسك ثقيل عليك، كن حذر ودبلوماسي، انتبه لا تخرب العلاقة اذا قربت من الشريك العاطفي مولود الحمل.

الثور: اليوم إذا شعرت بتوتر حاول أن تأخذ قسط من الراحة، احتمال أن تواجه تغيير في مشاريعك بالدقائق الأخيرة أو تضطر لعمل إضافي يعدّل من برامجك، لا تستخف ببعض الارشادات الصحية، انتبه من الأعمال التي فيها عمل بأكثر من مكان لذلك اطلب مساعدة ولا تعمل مشاكل في محيطك لأنك ليس بحاجة لأعداء في محيطك مولود الثور.

الجوزاء: أجواء جميلة ومريحة، بإمكانك أن تتصالح وتصحح مسافة بعض من أمورك في وسط اجتماعي ورفقة ومع من تحب وتكون مطلوب في كل مكان لتترك أثر، قسم منهم يسمع خبر يخص أولاد أو يتصالح مع أولادهم أو يلطفوا الأجواء، محظوظ ولا تدع شيء يفوتك اليوم، يمكن تغيير مكان اقامة أو خبر معنوي لدى الجوزاء.

السرطان: يحمل لك نهارك بعض التوتر على صعيد عائلي أو يمكن أن يطرأ شيء جديد في مجالك العائلي أو على صعيد أمور عقارية أو تستقبل زائرين، خفف مشاغلك لأن احتمال تعاني من تأجيل أو تأخير بقضايا تخصك في الدرجة الأولى، انتبه لا تترك أحداً يبتزك ولاتتسرع بتوجيه الاتهامات على العائلة وانتبه واضبط نفسك وحاول أن تحب نفسك لتعطي أكثر اليون مولود السرطان.

الأسد: قادر أن تعطي وتتواصل، أفكارك عزيزة، وتقدم أشياء مفيدة، اليوم أخوة أو أخوات وجيران ممكن أن تفكر بسفر ويمكن نهار جميل لتنهي نقاشاتك وتحل مشاكلك وتعتمد أسلوب جديد، تدخل بمشاحنة، انتبه لا تبحث إلا على القسم المليء لذلك حاول أن تسيير أمورك وخططك، بمعنى اليوم جيد لك مولود الأسد.

العذراء: اليوم غير عاطل عليك، مناسب لتطبيق بعض الأفكار التي أهملتها في السابق، كن حكيم وفتّح عيونك، يوم يحمل ربح أو معالجة نقدية، ولا تفتح على نفسك أبواب الصرف لأنها تتصاعد وخاصةً بهذه الفترة لذلك قوي نفسك لكن اليوم يوجد مال آتي من عمل اضافي أو استرداد دين أو أشياء ضائعة لك مولود العذراء.

الميزان: الأضواء مسلطة عليك، اليوم أكثر شخص مسيطر وتشعر بجاذبية وقدرة معنوية عالية وتسمع جواب وتبدع بإدخال تغيير على مظهرك حتى تسمع مديح وكلمات جميلة، اليوم أنت بحلة جديدة بالمقارنة مع الآخرين لأن نهار جميل حتى تجد سعادة وتحسم أمر وتعمل تسوية رائعة وحركة غير اعتيادية أكثر من اللازم، الطاقة عندك مولود الميزان.

العقرب: اليوم متعب ووتيرتك هادئة يمكن أن تسمع عتاب أو يتأجل خبر تنتظره لكن لا يمنع أن تكون مستعد لأي أحد يحد من صلاحياتك ويؤثر في نفسيتك، حاول أن لا تختلط الأمور، حسّن من نفسيتك لكن بإمكانك أن تقرب من أهل الثقة وحاول أن لا تشعر بالتشاؤم، تأمل واستخدم حكمتك مولود العقرب.

القوس: اليوم مناسب للدعوات لتقوم باجتماع مع الأصحاب وتكون مركز اهتمام وشعبيتك ومحبتك في تصاعد بين القريب والبعيد، تشعر بنفسك بأن فعلاً مهم جداً هذا النهار لك لذلك لا تفوّت عليك الفرصة لأن يجب أن تبرز بحقل اختصاصك و يمكن أن تتظلع على الوجه المشرق للقضايا وترى من منظار ايجابي لأن اليوم أصدقاء علاقات جديدة وقديمة، نهار جميل مولود القوس.

الجدي: اليوم متطلب ومتنوع نهارك، انتبه وركز على الأمور المهنية حتى تطرح مشاريعك وتخلص نفسك من هم ومسؤولية حتى لا تعارض نفسك لأنتقادات واتهامات لأن نهار فيه نصائح كثيرة وهذا الشيء يزعجك إذاً بسط الأمور ولا تتردد، كن دبلوماسي لتسيير مصالحك بعيداً عن الحسودين، اعطي صورة عن نفسك جيدة لأن اليوم يوجد تسرع ويمكن أن تعمل أعمال دفعة واحدة، يمكن أن يؤدي إلى احباط، لذلك انتبه على عملك اليوم مولود الجدي.

الدلو: اليوم قادر على ملاحقة معلومات وتحسباً من الأخطاء والألسنة السيئة انتبه لا تعطي اذنك للثرثرة كن واثق من نفسك لوجود أخبار تفرحك أو أمر عائلي يسرك وتطمأن لبعض الهواجس، نهار مفروض أن يكون جميل، لا تدخل بمناخ التوتر، دع قلبك قوي وبإمكانك تخطي الحواجز وتطل على أمل جديد، يومك غني ومميز من سفر و اتصالات مهمة من بعيد، انتبه من السرعة إذا كنت على الطرقات، اليوم تحقق انجازات وتتربع على العرش مولود الدلو.

الحوت: اليوم تتبدل بعض الأجواء من الصباح لكن الصبر والهدوء لتحصل فيها على نتيجة أفضل وتتحول رغباتك لواقع وحقائق لأن نهارك يحمل بعض الملفات الخاصة، تحسين على ميزانيتك وعلى صحتك، حاول أن تجد قواسم مشتركة وتحصل على فرصة تغيير، بمعنى اليوم كن ذكي وانتظر لأن اليوم بوجد مال أو فواتير أو استحقاقات لك مولود الحوت.