نجم ميلان الإيطالي يطلب الرحيل

جهينة نيوز

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة نجم ميلان الإيطالي، في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن أليساندرو لوتشي، وكيل ليوناردو بونوتشي مدافع ميلان، قدما طلبًا للروسونيري، من أجل السماح برحيل اللاعب عن الفريق، بداية من الموسم الجديد.

وانتقل بونوتشي إلى ميلان، قبل عام واحد فقط، قادمًا من نادي يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

وارتبط بونوتشي، خلال الميركاتو الجاري، بالانتقال إلى أكبر الأندية الأوروبية، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه في الانتقالات الحالية.

يشار إلى أن ميلان، يواجه العديد من الأزمات المالية، في الفترة الحالية، في ظل تغيير الإدارة، بالإضافة إلى استبعاد النادي من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، لاختراق قواعد اللعب المالي النظيف.