إنهاء تكليف بكر بكر من منصبه دون تعيين البديل

جهينة نيوز

خلافا لما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول استقالة مدير الشركة السورية للاتصالات بكر بكر من منصبه، أصدرت الهيئة العامة للشركة السورية للاتصالات قرارا بإنهاء تكليف بكر دون اصدار قرار بتكليف بديل عنه بإدارة الشركة.

وأكد رئيس الهيئة العامة ناظم بحصاص وفقا لما

أوردته الوطن، صدور القرار رسمياً كما جاء بالتسلسل وفق آليات التعيين وإنهاء التكليف في الشركة السورية، موضحا أنه لغاية تاريخه لم يتم تكليف البديل، موضحا أن مجلس إدارة الشركة السورية للاتصالات سيجتمع غدا لتكليف البديل.

من جانبه نفى مدير الإدارة الفنية في الشركة إياد الخطيب، صدور قرار بتعيينه اليوم مضيفا أنه لم يبلغ نهائيا بالموضوع، ولم يصدر أي قرار حتى تاريخه، بحسب الوطن.

تجدر الاشارة الى وزارة المالية أصدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي القرار رقم /2053/ القاضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ/9/ موظفين في الشركة السورية للاتصالات.