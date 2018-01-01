اكتشاف 12 قمرا جديدا حول كوكب المشتري

جهينة نيوز

اكتشف علماء فلك 12 قمرا جديدا يدورون حول كوكب المشتري، أحدها "غريب" يسير في "مسار تصادمي" مع الآخرين.

وقال الباحثون في دراسة نشرتها مؤسسة كارنيجي الأمريكية للعلوم، الثلاثاء، إنه بهذا العدد، يرتفع إجمالي أقمار "المشتري" التي تم اكتشافها حتى اليوم إلى أكثر من 79 قمرا.

وأضافوا أن هذا "أكبر عدد من الأقمار التي تدور حول أي كوكب في المجموعة الشمسية".

وقبل الاكتشاف الجديد كان العلماء يعتقدون أن 67 قمرا تدور حول المشتري.

وحسب الدراسة: "تم اكتشاف الأقمار الجديدة بالصدفة في مارس/ آذار الماضي أثناء البحث عن كوكب غامض يفترض أنه يكمن على مسافة من مدار نبتون، وهو الكوكب الأكثر بعدًا في النظام الشمسي".

ولاحظ الباحثون أن هناك قمرا ضمن الأقمار الـ 12 المكتشفة حديثا يسير في مسار تصادمي مع باقي الأقمار، ووصفوه بأنه "قمر غريب".

وقال الباحثون إن "ذلك القمر سيصطدم حتما بأحد الأقمار الأخرى بشكل عنيف".

وأوضحوا أن أثر ذلك التصادم يمكن أن يكون مرئيًا من سطح الأرض.

والمشتري هو خامس الكواكب بعدا عن الشمس وأكبر كواكب المجموعة الشمسية، وهو عملاق غازي يتكون بشكل رئيسي من الهيدروجين، ويشكل الهيليوم أقل بقليل من ربع كتلته.