ترامب يتراجع عن أحد تصريحاته المتعلقة بروسيا في هلسنكي

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب، انه يقبل باستخلاصات اجهزة الاستخبارات الاميركية التي اكدت بالفعل حصول تدخل روسي في الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، محاولاً تهدئة الجدل الحاد الذي أعقب تصريحاته خلال قمة هلسنكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتراجع ترامب بذلك عن تصريحاته التي اعتبرت شديدة الليونة إزاء بوتين في هلسنكي، واعترف انه أساء التعبير عندما اعتبر ان لا سبب لديه لعدم تصديق نفي بوتين تدخّل موسكو في الانتخابات.

وأكّد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، انه يثق بشكل كامل في وكالات الاستخبارات الأميركية ويدعمها ويحترمها، لكنّه أضاف أن أفعال روسيا لم يكن لها تأثير على نتيجة الانتخابات وأن الإدارة ستعمل بجد لحماية انتخابات الكونغرس التي ستجري في تشرين الثاني 2018.

وتابع ترامب انه قال جملة اساسية خلال مؤتمره الصحافي، نسي ان يستخدم فيها صيغة النفي، ما جعل المعنى يتخذ منحى معاكساً.

وقال ترامب في هلسنكي: "لا أرى أي سبب يدفع الى القول بأن روسيا (هي التي قامت بعملية التدخل)"، في حين أكد اليوم انه كان عليه ان يقول العبارة الآتية: "لا أرى أي سبب لأن لا تكون روسيا (هي التي قامت بعملية التدخل)".

وكشف الرئيس الأميركي انه بحث برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية مع الرئيس الروسي، خلال اجتماعهما، مشيراً الى انهما بحثا أيضاً خفض الأسلحة النووية في كافة أنحاء العالم.

وأوضح ترامب انه ليست هناك حاجة للتسرّع فيما يتعلّق بكوريا الشمالية وانه لا يوجد حد زمني لاتخاذ إجراء، لافتاً الى انه بحث ايضاً الأزمة السورية والطموحات النووية لإيران.