المصرف الصناعي لجهينة نيوز: توسيع شريحة المستفيدين من القرض التنموي.. وقرض خاص بالمقاولين!

جهينة نيوز

وسع المصرف الصناعي من الشرائح التي بمقدورها الحصول على القرض التنموي الذي يسهم في تنمية المشاريع الصغيرة غير الصناعية ما جعل باستطاعة الصناعيين والحرفيين والمقاولين وأصحاب المهن العلمية ونوادي الرياضة الحصول عليه.

وفي تصريح خاص لموقع جهينة نيوز اكدت

مديرة التمويل والاستثمار "عهد غزالي" ان المصرف عدل تعليماته من تمويل المشاريع الصناعية والحرفية الى تمويل المشاريع الانتاجية ما يجعل بمقدور أصحاب الفعاليات قادرة على الحصول على التسهيلات التي يقدمها المصرف.

واوضحت غزالي ان المصرف قدم قرضا خاصا بالمقاولين إضافة للتسهيلات غير المباشرة المقدمة لهم كقرض شراء الآليات بهدف مواكبة المرحلة القادمة مما لهم دور كبير في إعادة الاعمار.

وبينت ان المصرف عدل تعليماته ايضا ليشتمل التمويل على قرض شراء اراضي في المدن الصناعية بنسبة ٥٠% من التكلفة مشيرة الى ان هذه التعديلات تمت بعد دراسة من أجل تفعيل عمليات الإقراض بشكل أكبر والمساهمة ليس فقط بالتنمية الصناعية وإنما بتنمية المشاريع الصغيرة الخدمية والعلمية ليكن له دور فعال في عملية التنمية ككل.