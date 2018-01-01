تعرف على فوائد تناول موزتين يوميا..!؟

جهينة نيوز

كشفت دراسة أعدّها باحثون في جامعة ألاباما الأميركية، أن أكل موزتين يومياً يساعد على تجنب السكتات القلبية والجلطات الدماغية. فما هي فوائد الموز؟

يُعتبر الموز فاكهة غنية بمادة البوتاسيوم التي تساهم وبشكل كبير بوقف الانسدادات القاتلة، تصلب وتضيق الشرايين في القلب والدماغ.

وتبيّن أن النظام الغذائي المرتكز على نوعية أكل قليلة البوتاسيوم يزيد من تصلب الشرايين أما النظام الغذائي المرتكز على طعام مشبّع بالكمية الكافية من البوتاسيوم فيساعد على انخفاض معدل تصلب الشرايين عند الإنسان ويخفّض تصلب الشريان الأبهر.

ولذلك توصي الخدمة الصحية الوطنية الرسمية في الولايات المتحدة الأميركية باستهلاك 3،500 ملغ من البوتاسيوم كل يوم، أي ما يعادل موزتين يومياً بسبب فوائد الموز الكثيرة على صحة الإنسان.