ماكفول.. بوتين حقق انتصاراً كبيراً في قمته مع ترامب

جهينة نيوز

اعتبر السفير الأميركي الأسبق لدى موسكو، مايكل ماكفول، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حقق انتصاراً كبيراً في قمته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب".

وغرد ماكفول عبر صفحته في "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "الآن حقق بوتين انتصاراً خيالياً في هلسنكي".

وبحسب السفير الأسبق فقد كان مستوى التوقعات منخفضاً بالنسبة لترامب، ومع أن كل ما كان مطلوباً منه هو إبداء "ولو مقاومة ضعيفة"، إلا أنه فضل عدم إبدائها، مشيراً إلى أن هذا التطور مخيباً للأمل.

ووصف ماكفول القمة الروسية الأميركية بـ"الفظيعة"، أمّا التقييم العالي لنتائجها من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فاعتبره دليلا على "الاستسلام التام من قبل الولايات المتحدة".

وعقد اللقاء الذي طال انتظاره بين بوتين وترامب يوم الاثنين 16 تموز في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ودام حوالي أربع ساعات.

وأجرى الرئيسان الروسي والأميركي محادثات مغلقة وعلنية، بحثا خلالها التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وموضوع "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأميركية 2016، وتسوية الأزمة السورية، ونقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، ومواضيع أخرى.