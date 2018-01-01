العمليات المشتركة في العراق تحذر العابثين بالأمن والمؤسسات!

جهينة نيوز

أصدرت قيادة العمليات المشتركة اليوم الثلاثاء عدة توصيات للمتظاهرين، فيما دعتهم إلى دعم القوات الأمنية بجميع صنوفها.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول، خلال مؤتمر صحفي، "ندعو أبناء الشعب إلى الإبلاغ عن المندسين والعابثين بالممتلكات العامة والخاصة"، مبينا أن "ذلك هو واجب وطني كون المطار وحقول وآبار النفط والمؤسسات الحكومية هي ملك للشعب وليس لأحد، وفقا لقناة "السومرية" العراقية.

وأضاف رسول أن "هناك أماكن مخصصة للتظاهر وممكن التظاهر فيها والمطالبة بالحقوق"، مشددا على ضرورة "التعاون مع القوات المسلحة بالمحافظة على سلمية التظاهر وتفويت الفرصة على كل من لا يؤمن بعراق موحد منتصر".

وأكد رسول أهمية "تجاوز الصعاب بفضل الدعم المطلق للقوات المسلحة بكل صنوفها"، لافتا إلى "عدم استنزاف القدرات القتالية بصراعات لا نعلم شيئا عن هدفها، والأسمى هو مقاتلة الإرهاب وملاحقة ما تبقى من فلول العصابات الإرهابية".

وأعلن رسول إصابة 262 عنصرا أمنيا خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن ومحافظات عراقية، المتواصلة منذ عشرة أيام.

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات أعمال شغب واعتداءات أدت إلى سقوط مصابين وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.