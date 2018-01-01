ترخيص مشروع سياحي في السويداء بكلفة نحو 800 مليون ليرة

جهينة نيوز

منحت وزارة السياحة رخصة الإشادة السياحية لفندق من سوية 3 نجوم في منطقة سليم بكلفة إجمالية بلغت نحو 800 مليون ليرة، ليرتفع إجمالي عدد المشروعات السياحية الحاصلة على رخصة التأهيل والإشادة السياحية هذا العام إلى 5 مشروعات .

وأوضح مدير سياحة السويداء يعرب العربيد أن الطاقة الاستيعابية للمشروع تبلغ 24 غرفة بسعة 48 سرير بالإضافة إلى 120 كرسي إطعام، مبيناً أن المشروع يقع ضمن منطقة سياحية وبيئية متميزة في قرية سليم الواقعة شمالي مدينة السويداء على بعد نحو 9 كم والتي تشتهر بطبيعتها الجمالية وحراجها الخضراء وواديها الذي يخترق القرية ماراً من منطقة ظهر الجبل فضلاً عن غناها بمعالم أثرية من أبرزها معبد سليم بواجهته الشرقية الجميلة والذي يعود إلى القرن الأول الميلادي والحمامات الأثرية التي تعود إلى نهاية القرن الثاني ومطلع القرن الثالث الميلادي.

وأشار العربيد إلى أن المشروعات السياحية الأربعة التي حصلت على رخصة التأهيل والإشادة السياحية في محافظة السويداء منذ بداية هذا العام بلغت كلفتها التقديرية نحو مليار و 540 مليون ليرة وتتوزع بواقع مشروعين في بلدة عتيل ومشروعين في بلدة القريا علماً أن إجمالي عدد المشروعات السياحية في الاستثمار وقيد التنفيذ بالمحافظة بلغ حتى نهاية العام الماضي 77 مشروعاً .

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