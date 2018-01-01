لماذا ترسل الصين أسلحتها الفتاكة إلى روسيا؟

جهينة نيوز

يستعد الجيش الصيني لإرسال 5 طرازات من أسلحته الفتاكة، التي تشمل قاذفات ومقاتلات حربية، إلى روسيا، نهاية الشهر الجاري، من بينها مقاتلات حربية وقاذفات استراتيجية.

وقالت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية إن الجيش الصيني سيرسل عدد من قاذفاته المميتة ومقاتلاته الفتاكة، للمشاركة في التدريب العسكري الهائل، الذي ينطلق في روسيا في 28 يوليو / تموز الجاري، ويحمل اسم "إنترناشيونال أرمي جيم".

ويشارك في هذا التدريب العسكري، طائرات حربية من دول (أذربيجان، وكازاخستان، وأرمينيا، وإيران"، لكن بكين تسعى لاستغلال هذا الحدث الدولي لتوطيد علاقاتها العسكرية مع موسكو، في ضوء المساعي المشتركة من الدولتين لتحقيق الهدف الاستراتيجي المشترك لكليهما وهو التصدي للهيمنة الأمريكية على النظام العالمي.

ويشمل العتاد العسكري، الذي سيرسله الجيش الصيني إلى روسيا قاذفات "إتش — 7 كيه"، ومقاتلات "جي — 10 إيه"، والقاذفات المقاتلة "جي إتش — 7 إيه"، إضافة إلى طائرات النقل العسكري "إيل — 76"، و"واي — 9".

كما يرسل الجيش الصيني وحدات من القوات المحمولة جوا، بحسب تقرير سابق، نشرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".