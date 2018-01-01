برشلونة يحقق رقما قياسياً اقتصادياً!

جهينة نيوز

أعلنت إدارة نادي برشلونة الإسباني عن تحقيق إيرادات ضخمة وقياسية على الصعيد الاقتصادي في موسم 2017-2018.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي، إنه حقق رقما قياسيا على الصعيد الاقتصادي في موسم 2017-2018، وصل إلى 914 مليون يورو.

وأشار النادي الى إمكانية وصول أرباحه خلال عام 2021 إلى مليار يورو بفضل الإعلانات والصفقات التي من الممكن إبرامها.

وانتعشت خزائن النادي ماديا خلال موسم 2017 بعد بيع النجم البرازيلي نيمار إلى نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان بـ222 مليون يورو.

وأكد النادي أن الإدارة وضعت خطة استراتيجية للنادي ليصل دخله إلى 1000 مليون يورو في عام 2021.

يذكر بأن برشلونة استطاع تحقيق بطولتي الدوري والكأس المحليين، العام الماضي، لكنه ودع دوري الأبطال على يد روما الإيطالي.