التربية تصدر الخطة الدرسية للعام الدراسي 2018/2019

جهينة نيوز

أصدرت وزارة التربية اليوم خطتها الدرسية للعام الدراسي 2018/2019 وطلبت من مديرياتها في المحافظات تنفيذ الاجراءات المتعلقة بتطبيقها.

واشارت الوزارة فى بيان الى ان الخطة تتضمن بدء العام الدراسي والدوام المدرسي والتقويم والحصص الدرسية وسير الدوام للتعليم العام والمهني للعمل بموجبها.

وكانت الوزارة حددت موعد بدء العام الدراسى للمدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها بجميع انواعها ومستويات مراحلها للعام الجديد في الثاني من ايلول المقبل ويبدأ دوام الاداريين والمعلمين والمدرسين صباح يوم الاحد في ال 26 من شهر اب المقبل عام 2018.