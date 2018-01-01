اساليب ايرانية جديدة لبيع النفط

جهينة نيوز

قال النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، إن بلاده يمكن أن تضع أساليب جديدة لبيع نفطها، لتجاوز العقوبات الأمريكية.

وحسب الموقع الإخباري لوزارة النفط على الإنترنت "شانا"، اليوم الثلاثاء، وصف جهانغيري، الجهود الأمريكية المبذولة لخفض صادرات إيران من النفط إلى الصفر، بـ"الوهم".

ولم يحدد المسؤول الإيراني شكل الأساليب التي ستتبعها بلاده لبيع نفطها.

وأضاف: "يعتقدون أن بإمكانهم إيقاف صادرات النفط الإيرانية… كل العالم بحاجة إلى النفط الإيراني، ويمكننا دائما أن نستحدث أساليب بيع نفطنا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو/أيار الماضي، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

واعتبارا من 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ستبدأ العقوبات على التعاملات النفطية مع طهران، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لإيران.

وقالت الخارجية الأمريكية، إنها تستهدف خفص صادرات النفط الإيرانية من النفط إلى الصفر في ظل العقوبات.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لإيران من النفط الخام، قرابة 3.8 ملايين برميل يوميا، وفق "أوبك"، وبحجم صادرات 2.3 مليون برميل.