مسابقة واختبار لتعيين 45 مواطناً للخدمات الفنية بدرعا!

جهينة نيوز

أعلنت مديرية الخدمات الفنية في درعا عن إجراء مسابقة واختبار لتعيين 45 مواطنا من الفئات الثانية والرابعة والخامسة.

وأوضحت المديرية في إعلان أنها ستجري مسابقة للفئة الثانية لتعيين 10 مواطنين يحملون شهادة معهد متوسط كمبيوتر بوظيفة تقني كمبيوتر واختبارا للفئتين الرابعة والخامسة لتعيين 35 مواطنا منهم 8 بوظيفة كهربائي يحملون شهادة التعليم الأساسي مع شهادة ممارسة مهنة و 2 عامل تمديدات صحية يحملان شهادة تعليم أساسي مع شهادة ممارسة مهنة و25 مواطنا بوظيفة عامل عادي من الفئة الخامسة بشرط الحصول على وثيقة إتمام المرحلة الابتدائية أو الإلمام بالقراءة والكتابة.

وأشارت الشركة في إعلانها إلى أنها خصصت 50 بالمئة من الشواغر المتاحة في المسابقة والاختبار لذوي الشهداء لافتة إلى أنه يبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من مطلع شهر آب القادم ولغاية نهاية الدوام الرسمي في التاسع عشر منه.