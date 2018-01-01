مشاريع جديدة لربط اتصالات ريف حلب بالمدينة.. تنفيذ 15 الف و100 رقم هاتفي منذ بداية العام!

جهينة نيوز

يواصل فرع الشركة السورية للاتصالات في حلب تنفيذ مشاريع الخدمة الهاتفية السلكية واللاسلكية وخدمة الانترنت لكل القطاعات والفعاليات الاقتصادية والمواطنين في الريف والمدينة وخاصة المناطق التي لحقت بها الأضرار جراء الإرهاب.

وبلغ عدد الخطوط الهاتفية المنفذة بالمحافظة منذ بداية العام وحتى الآن 15 الف ومئة رقم هاتفي متجاوزة الخطة المقررة والبالغة 8835 رقما نظرا لتنفيذ خطط إسعافية لإيصال الخدمة للمناطق والبلدات المحررة من الإرهاب.

المهندس مصطفى مصري مدير الفرع قال لوكالة سانا أنه تم تنفيذ 16 الفا و900 بوابة انترنت لنفس الفترة وتأمين الخدمة الهاتفية اللاسلكية وتنفيذ 2725 خطا في الريف الشرقي والجنوبي بعد تطهيره من الارهاب عن طريق محطتي الشيخ زيات ومركز هاتف حلب الجديدة.

وأضاف المهندس مصري انه يتم العمل على تخديم قسم من مركز خان الوزير بحلب القديمة الذي خرج عن الخدمة بداية الحرب وذلك بايصال الخدمة الهاتفية من مركزي بارون والسليمانية وتم تنفيذ الخدمة ل5 الاف مشترك في أسواق باب النصر وباب الحديد ومنطقة السبع بحرات وخان الشونة وخان الجمرك ودوار القلعة وجادة الخندق ويتم العمل على مد كبل بسعة 1800 خط من مركز بارون لتخديم خان الشونة ومنطقة الهجرة والجوازات القديمة والبياضة والمستدامية.

وفي منطقة بستان القصر المحررة من الارهاب يتم العمل على تأهيل الشبكة الهاتفية لتخديم نحو 15 الف مشترك وتم تنفيذ خطوط اسعافية لنحو 1800 مشترك ويجري ايصال الخدمة لبقية المواطنين تباعا.

وفي منطقة طلعة الهندسة قرب الجامعة يتم العمل على توسيع الشبكة الهاتفية وتمديد وتوصيل كبلين سعة كل منهما 1800 رقم وبلغت نسبة الانجاز 65 بالمئة وفي حي الانصاري تم الانتهاء من اعادة التاهيل الجزئي لبناء مركز الهاتف لتخديم المواطنين .

وأوضح مدير فرع اتصالات حلب أن الشركة تعمل على تخديم المناطق الصناعية بالمحافظة لاهميتها في اعادة دوران عجلة الانتاج الوطني وخلق فرص العمل وتم تأمين الخدمة الهاتفية اللاسلكية لكافة المدن الصناعية بالشيخ نجار والعرقوب والكلاسة وتنفيذ مشروع تمديد كبل ضوئي وتركيب وحدة نفاذ ضوئية لمنطقة الشقيف ويتم العمل لإعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة الليرمون الصناعية وبنسبة انجاز 40 بالمئة.

وفي الريف الشرقي نفذت الشركة مشروعا حيويا استراتيجيا لربط محافظة حلب مع محافظة الرقة وتامين الخدمة الهاتفية والانترنت للاهالي من خلال تمديد وتأهيل كبل ضوئي من مركز اتصالات الجميلية بمركز المدينة إلى مركز اتصالات دبسي عفنان التابع لمحافظة الرقة واعادة تاهيل الابنية والكوابل الضوئية والتجهيزات الفنية في مراكز كويرس ودير حافر ورسم الحرمل وابو جبار ومسكنة والخفسة ودبسي عفنان وحميمة والمعمورة وتجمع حطين ومحطة معالجة مياه الشرب بغية تركيب وحدة نفاذ ضوئية أونا في كل مركز اتصالات .

وفي تل حاصل تم الانتهاء من أعمال تمديد كابلات رئيسية وتحويل الشبكة الهاتفية المعلقة الى ارضية ويتم حاليا تمديد كابل ضوئي يربط حلب ببلدة نبل وبلغت نسبة الانجاز اكثر من 25 بالمئة.