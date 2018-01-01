الدفاع الكورية الجنوبية: استعادة خط الاتصال العسكري الغربي بين الكوريتين

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم عن استعادة خط الاتصالات العسكري بالكامل بين الكوريتين على طول الجزء الغربي من شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة يونهاب عن مصدر فى الوزارة قوله ان اعادة خط الاتصالات الغربي وتطبيعه بالكامل جاء كجزء من الجهود الرامية الى تنفيذ اعلان بانمونجوم القاضى بنزع السلاح النووي واحلال السلام في الكوريتين مضيفا ان ذلك سيسهم عمليا فى جهود الكوريتين لتخفيف حدة التوتر وبناء الثقة بينهما.

وأشار المصدر الى الاعلان الصادر عن قمة 27 نيسان الماضى والذى اتفقت بموجبه الكوريتان على وقف جميع الاعمال العدائية وتعزيز العلاقات الثنائية ونزع السلاح النووى بالكامل فى شبه الجزيرة الكورية.

وسمح مجلس الامن الدولى لكوريا الجنوبية بتقديم المعدات الى كوريا الديمقراطية لاستعادة خط الاتصال العسكرى كاستثناء من العقوبات المفروضة عليها.

يذكر أن الخط الغربى تم تعليقه في عام 2016 فى أعقاب اغلاق سيئول للمجمع الصناعي بين الكوريتين في مدينة كيسونغ الحدودية الشمالية ولكن تمت اعادة توصيل خط الهاتف فى شهر كانون الثانى قبل دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ التي شاركت فيها بيونغ يانغ.

ومن المقرر أن تعيد الكوريتان توصيل الخط الشرقي الذى تم اغلاقه فى عام 2011 على خلفية التوترات العسكرية بين سيئول وبيونغ يانغ وتوقفه بشكل كامل جراء حريق هائل في عام 2013.