اعتقال خلية إرهابية جنوب غرب إيران

جهينة نيوز

أعلن وزير الأمن الإيراني محمود علوي اليوم إلقاء القبض على خلية إرهابية جنوب غرب البلاد.

وقال علوي في تصريح له اليوم: إن “قوات الأمن الإيرانية اعتقلت الخلية المكونة من أربعة أشخاص والتي كانت تعد لأعمال إرهابية في بعض المناطق” مبيناً أن أحد أفراد هذه الخلية لديه شقيق من تنظيم “داعش” الإرهابي قتل في سورية وكان يعد الخلية للانضمام إلى التنظيم.

وكانت قوى الأمن الداخلي الإيراني أعلنت في السادس من الشهر الماضي عن تفكيك خلية إرهابية في محافظة خراسان جنوب شرق إيران بعد القبض على ثلاثة من عناصرها.

إلى ذلك قال علوي إن الجهات المعنية في إيران تعمل على محاربة الفساد الاقتصادي بكل ما أمكن من طاقات لتوفير الأمن الاقتصادي للبلاد مشيرا إلى أن وزارة الأمن تمكنت السنة الماضية من الكشف عن 21 ألف مليار تومان ضمن ملفات فساد اقتصادي مختلفة وتمت إعادة الأموال لخزينة الدولة.