X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
وفاة 14 يابانيا بسبب موجة حارة
بالفيديو: تدمير سفينة إنزال أمريكية في المحيط الهادئ
كيف رحب بوتين بميلانيا ترامب؟
دبلوماسي تركي: التفاهم بين روسيا وأمريكا قد يخلق جو سلام حقيقي في سوريا
العثور على مستودع للأسلحة ببلدة عقرب بريف حماة الجنوبي من بينها قنابل "اسرائيلية" الصنع
مشاهد جديدة لسيطرة الجيش على قرية مسحرة ومرتفعها في القطاع الاوسط من مدينة القنيطرة
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي
ضبط أشخاص يزورون بطاقات صراف لسرقة الرواتب
الممثل الامريكي "ارنولد" يصف ترامب بـ"المعكرونة المسلوقة"!
ترامب يكشف تفاصيل لقائه مع بوتين!
بالصور.. الجيش يدخل بلدة نمر بريف درعا ضمن اتفاق التسوية
مطالب بتوحيد آلية بيع الخبز في المخابز الآلية والاحتياطية لتحسين جودة الرغيف ومنع التلاعب
25 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق امس
حجز بضائع لشركات خالفت تعليمات استيراد مكونات السيارات المجمعة محلياً!
ترشيح عدد من الاسماء لقيادة منتخب التانغو بينهم "غوارديولا وسيميوني"
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
مشاهد جديدة لسيطرة الجيش على قرية مسحرة ومرتفعها في القطاع الاوسط من مدينة القنيطرة
الثلاثاء, 17 تموز 2018 الساعة 12:38 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
Your browser does not support the video tag.
شارك
|
أخبار ذات صلة
بالصور.. الجيش يدخل بلدة نمر بريف درعا ضمن اتفاق التسوية
بالخريطة.. وضيعة السيطرة بعد تقدم الجيش في ريف القنيطرة وريف درعا الغربي
استشهاد مراسل قناة سما الزميل مصطفى السلامة في القنيطرة
عشرات القتلى من الجيش النيجيري بهجوم شنته "بوكو حرام"
"المرصد المعارض": القوات السورية تسيطر على قرية مسحرة في القنيطرة
اقرأ المزيد...
العثور على مستودع للأسلحة ببلدة عقرب بريف حماة الجنوبي من بينها قنابل اسرائيلية الصنع
ضبط أشخاص يزورون بطاقات صراف لسرقة الرواتب
بالصور.. الجيش يدخل بلدة نمر بريف درعا ضمن اتفاق التسوية
مطالب بتوحيد آلية بيع الخبز في المخابز الآلية والاحتياطية لتحسين جودة الرغيف ومنع التلاعب
البنزين بلون بنفسجي ولا يؤثر في المواصفات!
إعادة أعداد كبيرة من المهجرين من مراكز الإيواء في درعا إلى منازلهم … المحافظ: الحكومة أمنت كامل احتياجات الأهالي!
بالخريطة.. وضيعة السيطرة بعد تقدم الجيش في ريف القنيطرة وريف درعا الغربي
استشهاد مراسل قناة سما الزميل مصطفى السلامة في القنيطرة
بحث التعاون المستقبلي وعقد توأمة بين ريف دمشق وريف موسكو
السيطرة على تل الحارة أهم النقاط الحاكمة في الجبهة الجنوبية
القبض على عصابة تهرب مطلوبين أمنياً من ريف دمشق إلى حماة فخارج القطر
استشهاد رجل وزوجته وإصابات عدة باستهداف طيران التحالف أحد المنازل بريف البوكمال
احد وجهاء ادلب: بوساطة روسية 500 قرية في إدلب دخلت المصالحة
الخدمات البريدية مؤتمتة في كافة المحافظات
شركة إيرانية تقدم عرضاً لتنفيذ قطار الضواحي.. 13 ألف زوج لوحات سيارات مصنعة خلال نصف عام!
أضف تعليق
أخبار اخرى
وفاة 14 يابانيا بسبب موجة حارة
بالفيديو: تدمير سفينة إنزال أمريكية في المحيط الهادئ
كيف رحب بوتين بميلانيا ترامب؟
دبلوماسي تركي: التفاهم بين روسيا وأمريكا قد يخلق جو سلام حقيقي في سوريا
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
أبراج يوم الثلاثاء2018/7/17 من خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران
أبراج يوم الاثنين 2018/7/16 من خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران
اتهامات بالجملة لترامب... يوم العار الأميركي
ملابس ميلانيا ترامب تثير النقاش في وسائل الإعلام الفنلندية!
الأكثر مناقشة
بعد أسابيع من فوزها باللقب.. وفاة أبشع كلبة في العالم
مراوغة تركيا واعادة تدوير الارهاب.. حراس الدين نموذجا..بقلم حسين مرتضى
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2018
بوابة جهينة الاخبارية
.