ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي

الثلاثاء, 17 تموز 2018 الساعة 12:29 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار قبيل كلمة رئيس مجلس الاحتياطي

جهينة نيوز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع استمرار تراجع الدولار قبيل أول شهادة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول أمام الكونغرس.

وزاد الذهب 0.25 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1243.18 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس آب 0.3 بالمئة إلى 1243.20 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يؤكد باول على المسار التدريجي لتشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية خلال استعراضه لنظرته المتفائلة للاقتصاد أمام الكونجرس يوم الثلاثاء.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 15.80 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة مسجلا 822.74 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة مسجلا 919 دولارا للأوقية.


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