الممثل الامريكي "ارنولد" يصف ترامب بـ"المعكرونة المسلوقة"!

جهينة نيوز

وجه الممثل الأمريكي والحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريِكية، أرنولد شوارزنيغر، سيلا من الانتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اللقاء الذي جرى بين الرئيسين، يوم أمس الاثنين، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

ووصف الممثل الأمريكي في تسجيل مصور له الرئيس الأمريكي بـ" قطعة معكرونة مسلوقة"، وأضاف قائلا: " لقد شاهدت المؤتمر الصحفي، وكنتَ مخزيا، فقد كنت تقف كـ"معكرونة مسلوقة" وكمشجع صغير".

وتابع: "لقد سألت نفسي، متى ستطلب توقيعه أو صورة سيلفي".

وبحسب شوارزنيغر، فإن ترامب سلم خلال المؤتمر الصحفي المخابرات الأمريكية والبلد بأكمله، قائلا: "أنت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن لا تفعل هذا، ما مشكلتك؟".

واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية والتي استمرت 4 ساعات، حيث اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.

فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.