ترامب يكشف تفاصيل لقائه مع بوتين!

جهينة نيوز

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، خلال حواره مع قناة أمريكية.

وقال ترامب للقناة الأمريكية: "أعتقد أننا قضينا وقتا ممتعا وتحدثنا عن كل المواضيع والمسائل المهمة بالنسبة للطرفين". وأضاف ترامب: "بوتين خلال اللقاء كان قويا وصريحا جدا".

وتابع ترامب: "لقد ناقشنا أمورا عدة، من بينها انتشار السلاح النووي في العالم وقضية السلام والحرب، بالإضافة إلى الموضوع السوري والأوكراني الذي أخذ جزءا كبيرا من وقت اللقاء".

وأضاف ترامب: "كما تكلمنا عن الحوار الفلسطيني الإسرائيلي وكيفية العمل لحل الأزمة بشكل سلمي وعادل لكل الأطراف".

المصدر: سبوتنيك