بالصور.. الجيش يدخل بلدة نمر بريف درعا ضمن اتفاق التسوية

الثلاثاء, 17 تموز 2018 الساعة 11:55 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. الجيش يدخل بلدة نمر بريف درعا ضمن اتفاق التسوية

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