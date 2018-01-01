25 مليون ليرة تداولات بورصة دمشق امس

جهينة نيوز

ارتفع حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة تداول يوم أمس، حيث أغلقت الجلسة على حجم تداول قدره 30 ألف سهم موزعة على 44 صفقة بقيمة تداولات بلغت 25 مليون ليرة.‏

بالمقابل انخفض مؤشر السوق 25 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 5554 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.45%.‏

وقد تصدر سهم بنك عودة سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 11 ألف سهم بقيمة تداول 9 ملايين ليرة من خلال 3 صفقات ليغلق سهمه على سعر 773 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.28 %، ومن ثم جاء سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 7 آلاف سهم بقيمة تداول 8 ملايين ليرة من خلال 16 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1114 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.9 %، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 4 آلاف سهم بقيمة تداول 4 ملايين ليرة من خلال 10 صفقات ليغلق سهمه على سعر 1034 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.88 %.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.

الثورة