ترشيح عدد من الاسماء لقيادة منتخب التانغو بينهم "غوارديولا وسيميوني"

جهينة نيوز

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية طرح عدد من الأسماء لخلافة المدير الفني السابق للمنتخب الأول، خورخي سامباولي، والذي تمت إقالته بالتراضي مع الاتحاد الأرجنتيني.

وأشارت الصحافة الأرجنتينية إلى أن الاتحاد طرح عددا من الأسماء التي سيتم مناقشتها.

وتصدر الأرجنتيني ومدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، ديغو سيميوني، بالإضافة لريكاردو جاريكا المدير الفني السابق لمنتخب بيرو، ومارسيلو جاياردو المدير الفني لنادي ريفر بليت الأرجنتيني، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لنادي توتنهام الإنكليزي.

بالإضافة للإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنكليزي.

من جهتها أجرت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية استطلاعا للرأي حول أكثر المدربين المفضلين لقيادة التانغو.

وبحسب استطلاعات القراء تصدر سيميوني بـ33 في المئة من أصوات القراء، يليه جاياردو بنسبة 29 في المئة، ثم جاريكا بنسبة 13 في المئة وبوكيتينو بنسبة 11 في المئة وألميدا بنسبة 7 في المئة، بحسب ما نقلت صحيفة "إس" الإسبانية.