ترامب يلتقي أعضاء الكونغرس بعد انتقادهم ادائه في قمته مع بوتين!

جهينة نيوز

أعلن البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي أعضاء الكونغرس، اليوم الثلاثاء بعدما انتقد كثير منهم أداءه في قمة جمعته أمس الاثنين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

ولم يفصح البيت الأبيض عمن سيحضر القمة أو عن موضوعها، وهي النشاط الوحيد على جدول أعمال ترامب اليوم الثلاثاء، بحسب رويترز.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن امس الإثنين، إنه من الممكن أن يلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش لقاءات القمة في آسيا والأرجنتين، لكن الموعد المحدد للاجتماع المقبل غير محدد.

هذا واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.