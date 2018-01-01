البنزين بلون "بنفسجي" ولا يؤثر في المواصفات!

جهينة نيوز

كشف وزير النفط علي غانم أنه تم إقرار مشروع اللون الجديد للبنزين من رئاسة مجلس الوزراء بعد موافقة جميع الجهات الوصائية وذلك لتغيير لون البنزين وإجراء تعديل على المواصفة عن طريق هيئة المواصفات والمقاييس.

وبيّن غانم أن الهدف من الإجراء الجديد هو تمييز اللون عن الدول المجاورة لمنع أي حالات تهريب ومنع إجراء نوع من الخلط على مادة البنزين عبر تحديد مواصفة جديدة بإضافة قرينة للمواصفة.

ولفت وزير النفط إلى أنه لا تغيير شاملاً للمواصفة إلا بقرينة اللون، مبيناً أن القرار له عوامل إيجابية ولا انعكاس سلبياً له على المواصفة ولا يشكل أي تأثير في هذه المواصفة، ولا يسبب الأمر أي شوائب.

وأكد غانم أنه بمجرد اعتماد القرينة الجديدة يتم تطبيقها على جميع المحطات والكازيات من وزارة النفط والثروة المعدنية، موضحاً أن قرينة اللون لا تؤثر في المواصفة الكيميائية لمادة البنزين وقرينة اللون هي الوحيدة التي سيتم تغييرها.

وأوضح غانم أن لجنة الطاقة المؤلفة من النفط والكهرباء والموارد المائية والنقل والصناعة أقرت بتعديل المواصفة من حيث قرينة اللون وتصدق عليها من رئيس مجلس الوزراء، والأمر بانتظار التعديل من هيئة المواصفات والمقاييس للحد من أي عمليات استغلال وتلاعب.

هذا وسيتم قريباً عقد اجتماع بين المعنيين في وزارة النفط والثروة المعنية وهيئة المواصفات والمقاييس لبت الموضوع بصورته النهائية عبر متابعة الموضوع من المختصين، علماً أن اللون المقترح هو «البنفسجي».

وقال غانم في تصريح له: إن ذلك يأتي ضمن توجيهات الحكومة في ضبط توزيع المشتقات النفطية، مشيراً إلى اتخاذ عدة خطوات للحد من ظاهر التهريب وذلك من خلال «قرينة اللون»، ذاكراً اعتماد الضبط الذكي من خلال البطاقة الذكية من خلال حركة المشتق النفطي «البنزين» وبقية المشتقات الأخرى من خلال الكميات الموجودة أو الموزعة للمواطنين، والموجودة في المحطات أو المستودعات المركزية.

ونوه وزير النفط بإجراء جديد يتضمن تطبيق الـ(جي بي إس) الذي يضبط حركة الصهاريج من خلال التنسيق مع مركز البحوث العلمية والوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الموضوع.

وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير مصفاة حمص علي طراف أن الإجراءات المتبعة جاءت لتمييز لون البنزين مقارنة مع الدول المجاورة وخاصة لبنان، مشيراً إلى أن البنزين كان يباع على أنه بنزين لبناني ويتم تهريبه وخلطه الأمر الذي يؤثر في الجانبين، ما اقتضى طرح حلول جديدة وسريعة.

ولفت طراف إلى إجراء جميع الاختبارات والتحاليل اللازمة لتغيير قرينة اللون، مع اقترح اللون البنفسجي بدلاً من الأصفر نظراً لاستحالة تطبقه على اعتبار أنه لون مركب غير متداول في مختلف الدول المجاورة.