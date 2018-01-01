اتهامات بالجملة لترامب... يوم العار الأميركي

جهينة نيوز

كتبت الأسوشيتد برس في مقال بعنوان "ماكين ينسف مؤتمر ترامب الصحفي"، أن السيناتور الأميركي "جون ماكين" وصف المؤتمر الصحفي في العاصمة الفنلندية هلسنكي بين الرئيسين الأميركي ترامب و الروسي بوتين، بأنه "خطأ تراجيدي"، و قال أندرسون كوبر مذيع أخبار CNN أنه "واحد من أكثر العروض عاراً من قبل رئيس أميركي في لقاء أمام الرئيس الروسي، وبالتأكيد لم أرى مثيلاً له".

ويشار إلى أن المجلس الأعلى لأعضاء الشيوخ ديمقراطيين اتهم ترامب خلال لقاءه الرئيس الروسي ب "العرض الشائن"، و دعى المقر الديمقراطي الأعلى هذا اليوم ب "يوم حزين لأميركا".

والجدير بالذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض بول راين قال "ما من شك" في تدخلات الروس في الانتخابات الأميركية، بعد تعليق ترامب على ما يقال بأنه يرى مامن سبب يدفع الروس للتدخل في الانتخابات الأميركية، في الوقت الذي أنكر فيه الكرملين أي تدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

المصدر الأسوشيتد برس