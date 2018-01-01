أبراج يوم الثلاثاء2018/7/17 من خبيرة الفلك والأبراج سمر عمران

مولود اليوم 7/17: يرفض الأحلام وبناء القصور بالرمال، يكره البطالة، شخص سوي غير أناني، منطقي ينشد دائماً الحق والعدل والنظام، يهتم بدراسات نفسية ما وراء الطبيعة والدينية، يهتم بأمور ذات طابع عملي أو مجرد إعلامي لا أكثر، لطيف المعشر، لا يخالف القوانين، له طقوس ونظام عام في حياته، يمارس ولا يرغب أن يكف على تنفيذه لأنه عنيد، في الفترة القادمة حماس وتسجل تطور يحصل على مراكز سواء بعمله أو حياته، للبعض ارتقاء وانتصار ودعم وحماية قدرية للبعض وعقار جديد للبعض، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: لك يومين تصب اهتمامك على العمل يتراكم عندك، وتشعر بضغط العمل وتضطر أن تعتذر عن مشاركة بسبب من الأسباب أو تطلب مساعدة لكن مساءً وغداً تتراجع الحظوظ قليلاً، تمر بفترة من مواجهات انتبه وتصرف بهدوء وتنقل وتجنب من التطرف مع الشركاء، جرّب أن تعمل قواسم مشتركة مع الشركاء مساءً بانتقال القمر للميزان معناه يوجد تركيز على الشراكة لك مولود الحمل.

الثور: ما زال نهارك جميل، تجد حل، ممكن أن تعرض أفكارك أو تسمع نصائح، ولديك فرصة لتتفرد بنفسك أو يمكن وجود معلومة جديدة وما زال يوجد حظ وصوتك مسموع لكن الأفكار تتغير وتخرج من مأزق لبعض المسائل التي تطلب فيها مساعدات مساءً لأن يجب أن تنتبه فيها على صحتك وغذائك وتشعر كأن ساعاتك قصيرة بسبب تراكم العمل بشكل هائل عندك مساءً مولود الثور.

الجوزاء: أمور منزلية، يمكن أن تضطر تعمل في المنزل أو تتواصل مع أحد أفراد عائلتك أو ما زلت تعيش حياة شخصية فيها غضب داخلي، ومساءً وغداً ترتاح ويبدو أن تمارس هواياتك وتظهر على قدرة كبيرة على أن تتكيف وتزداد شعبيتك ضمن محيطك ويمكن سهرة أو خبر يخص أولاد أو تعامل مع الغرباء بغير إطار، بمعنى ممكن يكون بسهرة أو تسلية أو صوتك ينسمع لأنه يمكن أن يكون بغير إقامة مولود الجوزاء.

السرطان: ما زال ببحر النهار عندك طاقة كبيرة وعزيمة، تسهل بالحركة والتنقلات والمقابلات لكن من المساء عليك أن تنتبه من مشكلة زوحية أو عاطفية أو عائلية، كن متروي بحديثك وساير الأوضاع، وقسم أيضاً من السرطان يناقش أمور تتعلق بممتلكات عقارية، يفتخ حسابات ويطالب بحق شخصي، مساءً كن ضمن العائلة مولود السرطان.

الأسد: لليوم الثاني تبحث عن استقرار مادي وتفتح حسابات مالية، المساء وغد تهتم بالجذور العائلية، تركز على بعض العلاقات من أخوة أو جيران، ممكن أن تلبي دعوة اجتماعية، فترة فيها أخبار جميلة، لقاء مهم وتكون متحمس لهذا الموضوع، اضبط أعصابك قليلاً، لكن بانتقال القمر لبرج الميزان سوف تكون الدعوات الاجتماعية واللقاءات المهمة تتحمس فيها مساءً لأن القمر يعطيك طاقة وحركة واستقرار مولود الأسد.

العذراء: القمر في برجك حتى ساعات المساء، تشعر بالنشاط والحيوية لكن مساءً وغداً تركز اهتمامك على الأوضاع المالية، يمكن أن تحصل على فرصة تحقق ربح أو تمارس كثير من النقاشات، تصطدم بفريق معادي بسبب المال أو يمكن للبعض عندهم هدايا ومكاسب، بمعنى تفكيرك مادي مساءً مولود العذراء.

الميزان: جرّب من الصباح أن لا تعلق اهمية على سطحيات، اهتم بنفسك، وطوّل بالك حتى ينتقل القمر لبرجك، مساءً تشعر بتحسن تدريجي على صعيد نفسي ومعنوي وجديد، سوف تقوم بفترة من التعويض على الفترة الماضية، مساءً جيد ليلك مولود الميزان.

العقرب:اليوم الثاني يحمل لك قضية وأفكار غنية يمكن تتلقى صداها أو تنخرط بعمل جماعي وتقدم خدمات مجانية وتتلقى دعوات، المساء وغد تشعر بالراحة والاسترخاء يمكن أن يصعب عليك التفاهم والارباك مع الآخرين، انتبه لا تحكي بكلام يرتد عليك سلباً، انتظر حتى يصل القمر لبرجك، لكن نهار نشاط ومساءً تركيز على الصحة مولود العقرب.

القوس: ما زلت تهتم بالعمل وتطرح تحدي ينتج عنك أعمال يمكن مع الغرباء وتثبت جدارتك بسبب الأعمال مع المسؤولين أو الغرباء، نقاشاتك فيها بلبلة، اعد النظر ببعض الأمور الادارية كن حذر فيها لأن نوايا الآخرين غير جيدة لكن مساءً يوجد رعاية ربانية و رعاية من أصدقاء محبين، تحتفل بدعوة مشاركة مع أصدقاء وفترتك القادمة فيها تمني مولود القوس.

الجدي: من المحتمل من الصباح تكافئ على عمل أو تفرح بتقدير أو تفرح بمناسبة مهمة مع الأصدقاء وتسمع أخبار ومعلومات غير منتظرة، المواعيد تتأجل المساء، ممكن وحود تراكم عمل أو تقتحم بعض المجالات التي كانت ممنوعة عنك أو تنخلق مشكلة مهنية أو عائلية وتكون قلقة، حافظ على سمعتك الطيبة أمام المعنيين عنك مولود الجدي.

الدلو: يوجد مغامرة مالية وخبر جيد يتعلق بأعمالك وعلاقاتك العائلية، كن حريص على التفاصيل، راقب صحتك وسلامتك، ومن المساء وغداً تدخل مرحلة جديدة من التغييرات، يمكن أن تتنقل لمكان آخر أو تفكر بسفر أو تتزود بطاقة ويصبح عندك طموح لتغير شيء لمصلحتك حتى تكسب ويمكن وجود أوراق ومعاملات تعمل عليها أو الاتصالات المهمة من بعيد تظهر عندك مساءً مولود الدلو.

الحوت: ما زال نهارك فيه صعوبة على صعيد الشراكة، لا تستعرض عضلات، يمكن أحاديث صاخبة وتبحث عن حل وتعيد النظر بشراكة، جرّب أيضاً أن تبحث عن حلف قوي لكن مساءً الوضع في تحسن تدريجي وتأكد على خياراتك وتجد تفسير لازم عن ماذا تنوي لأنه يوجد دوافع لهذا الشيء هي فيها فواتير وحسابات وتعديل على بعض مناهجك مساءً مولود الحوت.