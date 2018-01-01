نجل إمارة الفجيرة الإماراتية يلجأ إلى قطر!

جهينة نيوز

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن "راشد بن حمد الشرقي" نجل حاكم إمارة الفجيرة قد لجأ إلى قطر، وصرّح بأنه يخشى على حياته بسبب خلافات مع حكام أبو ظبي، ووجه راشد اتهامات خطيرة لحكام الإمارات، مشيراً إلى وجود توترات بين مسؤولي بلاده حول الحرب في اليمن.

وأفادت الصحيفة في مقابلة معه، أنه اتهم حكام الإمارات بالابتزاز وتبييض الأموال، لكن دون دليل على ذلك، كما أشار إلى التوتر الحاصل نتيجة الالتزام العسكري للبلاد في الحرب الجارية في اليمن.

وأضاف راشد أن عدد القتلى من الإماراتيين يتجاوز الـ 100 قتيل التي تم إعلانها رسمياً، وقال "هناك قتلى من الفجيرة أكثر بكثير من أي إمارة أخرى".

ويشار أن راشد هو النجل الثاني لحاكم إمارة الفجيرة، كما أنها المرة الأولىالتي ينتقد فيها فرد من الأسر الحاكمة حكام البلاد منذ تأسيس الإمارات المتحدة قبل 47 عام.

المصدر: وكالات