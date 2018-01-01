تعرف على أصول لاعبي منتخب فرنسا بطل مونديال 2018

الإثنين, 16 تموز 2018 الساعة 23:13 | رياضة, مونديال روسيا 2018

تعرف على أصول لاعبي منتخب فرنسا بطل مونديال 2018

جهينة نيوز

من الملفت أن المنتخب الفرنسي المتوج بطلا للعالم بعد فوزه في المباراة النهائية أمام كرواتيا بأربع أهداف مقابل هدفين، قوامه الكثير من اللاعبين المجنسين في تشكيلته في كأس العالم 2018 ، ويعتبر فريق الديوك الفرنسية أكثر المنتخبات المشاركة بلاعبين مجنسين من دول أخرى وأن كانت الأغلبية من أصول أفريقية .

في هذا التقرير نرصد أصول اللاعبين الموجودين في تشكيلة المدرب الفرنسي "ديشامب"..

غريزمان من أم برتغالية

بول جوبا من أصول غينية

مبابي من أب كاميروني وأم جزائرية

نبيل فقير من أصول جزائرية

عثمان ديمبلي من أم موريتانية وأصول سنغالية

أومتيتي من أصول كاميرونية

كانتي من أصول مالية

عادل رامي من أصول مغربية

كورنتان توليسو من أصول توجولية

كيمبيبي من أصول كونغولية

مانداندا من أصول كونغولية

ستيفن نزونزي من أصول كونغولية

بنجامين ميندي من أصول سنغالية

بلايز ماتويدي من أب انجولي وأم كونغولية


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