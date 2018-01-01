تفجير برج للطاقة يغذي أكبر حقل نفطي جنوبي العراق

جهينة نيوز

فجر مجهولون، اليوم الإثنين، عبوة ناسفة ببرج لنقل الطاقة الكهربائية إلى حقل "غرب القرنة 2"، بالبصرة، جنوبي العراق، بحسب مدير شرطة حماية المنشآت النفطية في المحافظة.

ويعد حقل "غرب القرنة 2"، من أضخم حقول النفط في العراق، وينتج حاليا نحو 400 ألف برميل يوميا؛ فيما كان محتجون على سوء الخدمات وقلة فرص العمل، قد حاولوا اقتحامه قبل ثلاثة أيام.

وأضاف العميد علي حسن هليل، في تصريحات للصحفيين، أن "مجهولين فجروا عبوة ناسفة على برج لنقل الطاقة الكهربائية يغذي مشروع حقن المياه في حقل غرب القرنة شمالي البصرة".

وأشار إلى أن "الانفجار تسبب بخروج الخط عن الخدمة"، مشيراً إلى أن "أعمال الصيانة بالبرج ستنتهي يوم غد، تمهيدا لإعادة خط الطاقة إلى الخدمة".

ولم يوضح المسؤول ما إذا كان قطع التيار الكهربائي، قد أثر على إنتاج الخام في الحقل، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتشهد محافظات جنوبي البلاد، منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات شعبية واسعة، تخللتها أعمال عنف، تطالب بتوفير فرص العمل والخدمات الأساسية.

ووقع بعض من تلك الاحتجاجات، على مقربة من حقول نفط حيوية في محافظة البصرة، ما أثار مخاوف من احتمال تراجع إنتاج الخام وتصديره.