لافروف.. قمة هلسنكي كانت "اكثر من ممتازة"

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين ان اول قمة ثنائية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الاميركي دونالد ترامب في هلسنكي كانت "اكثر من ممتازة".

ولدى سؤاله كيف جرت المحادثات اجاب لافروف "رائعة، اكثر من ممتازة"، بحسب وكالة انترفاكس الروسية.

وعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي لقاء مغلقا وجها لوجه.

ومن أهم الحقائق التي جرت في هذا اللقاء:

- اللقاء وجها لوجه كان من المقرر أن يستمر ساعة ونصف الساعة، وفي الحقيقة استمر اللقاء ساعتين وربع الساعة

- وبدأ اللقاء بين الرئيسين في القصر الرئاسي في هلسنكي بتأخر قدره نحو 55 دقيقة

- لم يرد الرئيسان على أسئلة الصحفيين قبيل بدء اللقاء

- وصل الرئيس ترامب إلى اللقاء برفقة عقيلته ميلانيا، لكنها غادرت المباحثات بعد مراسم التصوير

- وبعد اللقاء المغلق بين بوتين وترامب عقد اجتماع موسع للوفدين الروسي والأميركي، وفي أعقابه أجاب الرئيسان عن أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحفي مشترك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يعتبر الأول من نوعه، علما بأن اللقاءات السابقة بين الرئيسين عقدت على هامش فعاليات دولية وكانت قصير.