عشرات القتلى من الجيش النيجيري بهجوم شنته "بوكو حرام"

جهينة نيوز

لقي عشرات الجنود مصرعهم بنيجيريا، في هجوم شنته جماعة "بوكو حرام" الإرهابية على قاعدة عسكرية في نهاية الأسبوع شمال شرقي البلاد، وفق ما أعلنت مصادر أمنية، الاثنين.

واجتاح الارهابيون مساء السبت قاعدة عسكرية تضم أكثر من 700 جندي في ولاية يوبي، القريبة من حدود النيجر، غداة هجوم آخر استهدف جنودا في ولاية بورنو المجاورة.

ولم تصدر السلطات أي حصيلة رسمية بعد الهجوم، السبت، لكن مصدرا عسكريا أكد لوكالة فرانس برس، مقتل 31 عسكريا، بينهم 3 ضباط.

وأوضح المصدر، الذي لم يجر ذكر اسمه، أن "اثنين من عناصر الميليشيات (الذين يقاتلون بوكو حرام مع الجيش) لقيا مصرعهما أيضا في الهجوم"، موضحا أن 24 جنديا جريحا قد نقلوا إلى المستشفى للعلاج.