قمة هلسنكي.. تجاوز مرحلة حرجة بين موسكو وواشنطن

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الاثنين أنه أجرى محادثات مثمرة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أسفرت عن تجاوز مرحلة حرجة في العلاقات بين البلدين.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الفنلندية هلسنكي "إذا أردنا أن نحل الكثير من المشكلات التي تواجه عالمنا، فسوف يتعين علينا إيجاد سبل للتعاون".

واشار إلى انه بحث مجموعة كبيرة من القضايا الحساسة للبلدين ومنها الحرب في سوريا وقضية إيران والإرهاب العالمي والحد من الأسلحة النووية. وأضاف أنه تناول أيضا في محادثاته قضية التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأميركية.

وقال "اتخذنا الخطوات الأولى صوب مستقبل أكثر إشراقا، يقوم على التعاون والسلام... رفض الحوار لن يحقق أي شيء".

من جهته، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انه لا يوجد اي "سبب موضوعي" لكي تكون العلاقات بين البلدين صعبة.

واعلن بوتين ان محادثاته مع نظيره الاميركي دونالد ترامب كانت "ناجحة جدا ومفيدة للغاية".

واضاف في مؤتمر صحافي مشترك ان المحادثات جرت وسط اجواء من الصراحة والعمل، واعتبرها ناجحة جدا ومفيدة للغاية.

وأكد بوتين ان روسيا "لم تتدخل ابدا" في الانتخابات الاميركية، وعرض على واشنطن استجواب الروس المتهمين بالتدخل في الانتخابات الاميركية، مرحّبا بالتعاون بين اجهزة الاستخبارات الروسية والاميركية.