بحث التعاون المستقبلي وعقد توأمة بين ريف دمشق وريف موسكو

جهينة نيوز

استقبل محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم، اليوم الاثنين، وفدا من جمهورية روسيا الاتحادية ممثل عن محافظة ريف العاصمة الروسية موسكو، وتباحث الطرفان حول التعاون المستقبلي بين المحافظتين وعقد توأمة بينهما.

وطلب الوفد الروسي تنظيم عقود بين الطرفين لتصدير الخضار والفواكه التي تشتهر بها محافظة ريف دمشق وخاصة التفاح والكرز والدراق والخوخ والبطاطا وغيرها.

وأكد الجانب الروسي استعداده لتوريد الآلات الزراعية بأنواعها المتطورة لمحافظة ريف دمشق وتنفيذ مشاريع لمنشآت خاصة بالصناعات الزراعية كالأعلاف وغيرها.

واقترح ابراهيم إنشاء شركة مشتركة للأعلاف بين الطرفين يكون مقرها المحافظة وضرورة دعم المحافظة بإعادة تأهيل بعض معامل الأعلاف من الناحية الميكانيكية وكذلك استيراد كميات من القمح الروسي.

ونظم محافظ ريف دمشق زيارة عمل للوفد الروسي إلى بعض مناطق المحافظة مساء هذا اليوم ومنها زيارة بلدة سرغايا للاطلاع على آليات فرز وتوضيب و تعبئة الفواكه التي تشتهر بها المنطقة كالكرز والخوخ والدراق والتفاح وكذلك زيارة لمنطقة الكسوة للاطلاع على عمليات توضيب الثوم والبصل وتعبئتهما.

واتفق الطرفان على تبادل الزيارات والتعاون بما يفضي لمصلحة المحافظتين.

الوطن اون لاين