القبض على عصابة تهرب مطلوبين أمنياً من ريف دمشق إلى حماة فخارج القطر

جهينة نيوز

نتيجة الجهود الحثيثة التي يبذلها فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق بملاحقة المطلوبين لإلقاء القبض على جميع مرتكبي الجرائم وتقديمهم إلى القضاء.

وبناءً على المعلومات الواردة إليه عن وجود عصابة تقوم بتهريب أشخاص خارج القطر، قام بإلقاء القبض على المدعوين ( ص . ف ) و(م . ش ) على متن سيارة إسعاف بدون لوحات، ضبط بحوزتهما بارودة حربية وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على نقل أشخاص مطلوبين أمنياً من محافظة ريف دمشق إلى محافظة حماه ليتم تهريبهم عن طريق أشخاص متوارين خارج القطر بطريقة غير مشروعة مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين المليون ونصف المليون ليرة سورية عن كل شخص، وقيامهما بنقل عدة أشخاص مطلوبين من محافظات حمص ودمشق وريف دمشق إلى محافظة حماه ليتم تهريبهم خارج القطر.

وتم مصادرة سيارة الإسعاف المذكورة، ومازالت الأبحاث جارية عن المتوارين المذكورين ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص .

موقع صاحبة الحلالة