دراسة.. فيتامين يوقف موت خلايا المخ!

جهينة نيوز:

ذكرت دراسة علمية حديثة، أن هناك فيتاميناً يعد مفتاحاً رئيساً لوقف تطور أمراض المخ مثل مرض باركنسون أو الشلل الرعاش، حسبما ورد في وكالة «د ب أ» الألمانية.

فقد أكدت الدراسة الألمانية الجديدة التي تم نشر نتائجها في الدورية الطبية Cell Reports، توصل الباحثين إلى شكل من أشكال فيتامين B3 يسمى nicotinamide riboside يحافظ على خلايا المخ، التي تعرف أيضا باسم الخلايا العصبية، من خلال تحسين وظيفة مراكز الطاقة بها، والتي تسمى الميتوكوندريا. ووفقاً لمؤلفة الدراسة، الدكتورة ميكيلا ديليدي، رئيسة مشروعات أبحاث المخ في جامعة توبينغن وجمعية هيلمهولتز في ألمانيا: «فيتامين nicotinamide riboside يحفز التمثيل الغذائي ويمنح الطاقة للخلايا العصبية المتضررة في المخ بما يحميها من الضمور والموت».