رئيسا روسيا وأمريكا يبدآن اللقاء وجها لوجه في القصر الرئاسي الفنلندي.. بوتين: آن الآوان لمناقشة "النقاط المؤلمة"!

الإثنين, 16 تموز 2018 الساعة 15:09 | سياسة, عالمي

رئيسا روسيا وأمريكا يبدآن اللقاء وجها لوجه في القصر الرئاسي الفنلندي.. بوتين: آن الآوان لمناقشة

جهينة نيوز

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات وجها لوجه في القصر الرئاسي في هلنسكي.

وبدأ اللقاء بعد التقاط صور تذكارية في مستهل اللقاء.

وخصص الطرفان ساعة ونصف الساعة للحديث وجها لوجه، ثم من المفترض أن تجري محادثات موسعة بعد ذلك.

وأعلن الرئيس الروسي، خلال اللقاء أنه آن الآوان لحديث مفصل عن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ومناقشة "النقاط المؤلمة".

وقال بوتين: "الاتصالات الدائمة مستمرة لدينا. ونحن تحدثنا بالهاتف والتقينا عدة مرات على ساحات الفعاليات الدولية المختلفة. ولكن بالطبع آن الأوان للحديث بالتفصيل حول علاقاتنا الثنائية ومختلف "النقاط المؤلمة" في العالم. إنها كثيرة بما يكفي لنوليها الاهتمام".

سبوتنيك


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