الدفاع الروسية: عودة مروحيتين من سوريا إلى قاعدتهما

الإثنين, 16 تموز 2018 الساعة 14:45 | سياسة, محلي

الدفاع الروسية: عودة مروحيتين من سوريا إلى قاعدتهما

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين عن عودة مروحيتين من طراز "مي-8 إيه ام تي اش" من سوريا إلى القاعدة في مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "عادت مروحيتان من طراز "مي-8 إم أي أش" تابعة للقوات الجوية الروسية وقوات الدفاع الجوي، إلى مركز المرابطة الدائمة في مقاطعة نوفوسيبيرسك، الطاقمان والمروحيتان يعودون بعد إتمام مهام محاربة الإرهاب الدولي بنجاح".

وتم تجهيز الطائرتين في قاعدة حميميم، للنقل على متن طائرة من طراز "إيه إن-124" تابعة للنقل الجوي العسكري.

وقام الطيارون لعدة أشهر بطلعات جوية، بما فيها وطلعات ليلية، لمتابعة ومراقبة الموقف في مناطق خفض التصعيد.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الطيارين العائدين سيقدمون لمكافآت حكومية ومكافآت من وزارة الدفاع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في 4 تموز/يوليو الجاري، عن عودة 6 طائرات من طراز "سوخوي-25" الهجومية إلى قواعدها في روسيا.

سبوتنيك


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